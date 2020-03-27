Коронавирус: почему именно в Италии так много жертв?

При этом официальная статистика учитывает только подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. Реальное число погибших может быть больше в несколько раз.

Почему именно там эпидемия развивалась столь стремительно и с такими трагическими последствиями?

"На каждого погибшего от Covid-19 приходится еще три человека, скончавшихся от пневмонии у себя дома безо всяких тестов", - заявил Джорджо Гори, мэр города Бергамо в Ломбардии.

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К четвергу в этой провинции было подтверждено уже более 32 тысяч инфицированных. В понедельник там было зафиксировано почти 2000 новых случаев заражения и более 400 смертей.

С тех пор темпы роста "официальной" эпидемии немного пошли на спад. Однако, по словам пресс-секретаря итальянской Федерации врачей общей практики Паолы Педрини, в реальности дела обстоят значительно хуже.

"Значительная часть инфицированных не отражается в статистике подтвержденных случаев, поскольку им просто не проводят тест [на Covid-19]. Если в первые недели мы оценивали число реальных случаев заражения примерно в пять раз выше официальной статистики, то сейчас оно вне всяких сомнений в 10 раз выше", - заявила она.

Учитывая, что в общей сложности в Италии диагноз Covid-19 был подтвержден почти у 75 тысяч пациентов, реальное число инфицированных в стране, если расчеты Педрини верны, опережает даже общемировой показатель и, возможно, приближается к одному миллиону.

Почему именно там эпидемия развивается столь стремительно? Точного ответа на этот вопрос пока нет - но есть несколько версий, которые совсем не исключают, а скорее дополняют друг друга.

Скрытая эпидемия: вирус инкогнито

Первый диагноз Covid-19 в Италии был поставлен 20 февраля в городе Кодоньо в Ломбардии. На тот момент по всему миру официально насчитывалось около 70 тысяч больных коронавирусом, более 90% из них - на территории материкового Китая.

Всего месяц спустя число подтвержденных случаев Covid-19 в Италии взлетело почти до 50 тысяч, более 4000 пациентов погибли.

AFP

Объяснение столь резкого скачка предложила 20 марта команда итальянских ученых. Проведенное ими ретроспективное исследование показало, что к моменту постановки первого диагноза SARS-CoV-2 давно хозяйничал в большинстве городов Ломбардии "инкогнито" - то есть недиагностированным. И каждый его носитель заражал по меньшей мере еще трех здоровых людей.

Средний возраст обследованных пациентов - 69 лет, хотя среди них есть и месячный младенец, и 101-летняя женщина. Госпитализация потребовалась почти половине больных, из которых каждого пятого позже перевели в реанимацию.

Авторы опубликованной работы не указывают, когда именно началась вспышка нового заболевания, ограничившись расплывчатой формулировкой "гораздо раньше 20 февраля".

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Профессор биологии Энрико Буччи из Университета Филадельфии предлагает значительно более точную хронологию. По его словам, SARS-CoV-2 завезли в Италию не позднее середины декабря.