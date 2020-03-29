"Интерфакс": почти половина тяжело больных Covid-19 в Москве — молодые люди

Порядка 15% тяжелых больных пациентов с коронавирусом в Москве моложе 40 лет. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
По словам собеседника агентства, почти 40% пациентов с коронавирусом в Москве, которые находятся на искусственной вентиляции легких, моложе 40 лет. Это говорит о том, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей.
"Почти половина больных с тяжелым повреждением легких - это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных - 45%", - цитирует агентство источник в штабе.
Согласно данным оперштаба, число заболевших в Москве уже превысило тысячу человек и к воскресенью, 29 марта, составляет 1014 человек.