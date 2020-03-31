Линкайтс о транспортной отрасли: такого кризиса не было со времен Второй мировой войны

Министр отметил, что влияние нынешней ситуации будет ощущаться и после окончания пандемии.

"Авиаэксперты признают, что даже кризис 11 сентября не может сравниться с нынешним. Мы не можем прогнозировать, как долго эта ситуация будет продолжаться, не можем прогнозировать действий пассажиров, перевозчиков, авиакомпаний после того, как распространение вируса будет локализовано и перевозки восстановятся", — сказал министр.