Линкайтс о транспортной отрасли: такого кризиса не было со времен Второй мировой войны

Кризиса, который был бы подобен нынешнему, транспортная отрасль не видела со времен Второй мировой войны. Об этом агентству LETA заявил министр сообщения Талис Линкайтс.
Министр отметил, что влияние нынешней ситуации будет ощущаться и после окончания пандемии.
"Авиаэксперты признают, что даже кризис 11 сентября не может сравниться с нынешним. Мы не можем прогнозировать, как долго эта ситуация будет продолжаться, не можем прогнозировать действий пассажиров, перевозчиков, авиакомпаний после того, как распространение вируса будет локализовано и перевозки восстановятся", — сказал министр.
По прогнозам Линкайтса, для возвращения ситуации в более-менее нормальное состояние потребуется еще много времени. Как указал министр, из-за нынешнего кризиса наиболее пострадала отрасль авиасообщения, а также все остальные виды международных коммерческих перевозок. Вместе с тем есть отрасли, которые в сложившейся ситуации остаются в выигрыше — это паромные и авиационные перевозки грузов.