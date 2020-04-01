Вспышка Covid-19 на борту авианосца США: капитан просит о помощи

На борту находятся порядка 4000 человек, среди них есть заразившиееся новым видом коронавируса. По сообщению San Francisco Chronicle, заболеть могли около 100 моряков.

"Мы не на войне. Солдаты не должны умирать", - указал в адресованному Пентагону письме капитан авианосца Бретт Крозье. На авианосце в достаточно тесных условиях проживают тысячи людей, поэтому изоляция сейчас невозможна. По мнению капитана, наиболее лучший вариант - карантин почти для всех военнослужащих.

В письме, написанном 30 марта, капитан указывает, что коронавирус распространился и "вспыхнул".

"Нужны решительные действия", - указывает капитан. Он полагает, что пусть это и странно, но солдаты должны покинуть авианосец на две недели.