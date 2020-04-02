Результаты анализа на Covid-19 уже через 45 минут: Возможно, скоро в Латвии появятся такие тесты

Министр указала, что такие тесты разработала некая иностранная компания. Винькеле объяснила, что, принимая во внимание высокий спрос, такие тесты продаются государствам по принципу квот. В первую очередь такие тесты используются в больницах.

Также она указала, что отныне всему лечащему персоналу предписано носить защитные маски.

Такое решение принято для того, чтобы уберечь от возможного заражения как пациентов, так и самих медиков. Она объяснила, что маски положены всему медицинскому персоналу - их уже начали получать даже семейные врачи.

Винькеле указала, что ответственные службы проводят тестирование на коронавирус в пансионатах, где живут пожилые люди, чтобы на ранней стадии обнаружить зараженных - ведь именно сеньоры находятся в группе риска.

Как сообщалось ранее, 2 апреля, в Латвии подтверждено еще 12 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 458 человек