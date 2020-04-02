Результаты анализа на Covid-19 уже через 45 минут: Возможно, скоро в Латвии появятся такие тесты

Министерство здравоохранения в середине апреля планирует получить тесты на Covid-19, результаты которых можно будет узнать уже через 45 минут. Об этом сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Министр указала, что такие тесты разработала некая иностранная компания. Винькеле объяснила, что, принимая во внимание высокий спрос, такие тесты продаются государствам по принципу квот. В первую очередь такие тесты используются в больницах.
Также она указала, что отныне всему лечащему персоналу предписано носить защитные маски.
Такое решение принято для того, чтобы уберечь от возможного заражения как пациентов, так и самих медиков. Она объяснила, что маски положены всему медицинскому персоналу - их уже начали получать даже семейные врачи.
Винькеле указала, что ответственные службы проводят тестирование на коронавирус в пансионатах, где живут пожилые люди, чтобы на ранней стадии обнаружить зараженных - ведь именно сеньоры находятся в группе риска.
Как сообщалось ранее, 2 апреля, в Латвии подтверждено еще 12 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 458 человек
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