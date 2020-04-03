Директор центра соцухода: наибольший риск для инфицирования постояльцев представляют работники

В центрах социального ухода наибольший риск для инфицирования постояльцев Covid-19 представляют работники, сказала Латвийскому радио директор государственного центра социального ухода "Рига" Элвира Киселе.
В шести филиалах этого центра в целом проживает более 700 человек, а работники в большинстве случаев работают еще и в других местах. "Поэтому карантинные меры не могут гарантировать, что вирус не попадет и к нам", - сказала Киселе.
В филиалах центра "Рига" введен полный карантин, посетители не принимаются, регулярно контролируется состояние здоровья и сотрудников, и постояльцев пансионатов.
Как сообщалось, случаи заболевания Covid-19 на этой неделе выявлены в трех центрах социального ухода. В болдерайском учреждении Stella maris коронавирусная инфекция Covid-19 обнаружена у одной из постоялиц, в сигулдском частном центре "Аллажи" заболел один из работников, а в Элейском центре социального ухода и реабилитации Covid-19 выявлен у четырех человек.
Галерея: На территории рижского приюта размещена палатка Covid-19
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