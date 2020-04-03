Директор центра соцухода: наибольший риск для инфицирования постояльцев представляют работники

В шести филиалах этого центра в целом проживает более 700 человек, а работники в большинстве случаев работают еще и в других местах. "Поэтому карантинные меры не могут гарантировать, что вирус не попадет и к нам", - сказала Киселе.

В филиалах центра "Рига" введен полный карантин, посетители не принимаются, регулярно контролируется состояние здоровья и сотрудников, и постояльцев пансионатов.

Как сообщалось, случаи заболевания Covid-19 на этой неделе выявлены в трех центрах социального ухода. В болдерайском учреждении Stella maris коронавирусная инфекция Covid-19 обнаружена у одной из постоялиц, в сигулдском частном центре "Аллажи" заболел один из работников, а в Элейском центре социального ухода и реабилитации Covid-19 выявлен у четырех человек.

Галерея: На территории рижского приюта размещена палатка Covid-19