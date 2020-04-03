Сейм не разрешил интерактивные азартные игры в период распространения Covid-19

Сейм отклонил предложение, предусматривающее в запрете на азартные игры в период распространения Covid-19 установить исключение для интерактивных игр, числовых и моментальных лотерей.
Ранее бюджетно-финансовая комиссия Сейма это предложение поддержала.
Таким образом, остается в силе принятая 20 марта норма о том, что инспекция по азартным играм приостанавливает лицензии как физических мест проведения азартных игр (казино, игорные залы, бинго-залы), так и игр в интерактивной среде и (или) с использованием услуг электронной связи.
Исключение для интерактивных игр предложила Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK), пояснив, что этот запрет противоречит тенденциям в других странах и ресурсам, вложенным в борьбу с теневой экономикой.
Некоторые депутаты упрекнули сегодня LTRK в лоббировании игорного бизнеса.
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