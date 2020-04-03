Пт, 3.04.2020
Сейчас нет никакой торжественной церемонии. С учетом особенностей нашего помещения мы можем принимать по одному человеку - сначала заходит жених или невеста, далее по одному - свидетели. Инесе Бумбиере-Каже, руководитель Зиемельского отдела ЗАГСа Риги
1

Сейм не разрешил интерактивные азартные игры в период распространения Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: SEBASTIEN BOZON / AFP

Сейм отклонил предложение, предусматривающее в запрете на азартные игры в период распространения Covid-19 установить исключение для интерактивных игр, числовых и моментальных лотерей.

Ранее бюджетно-финансовая комиссия Сейма это предложение поддержала.

Таким образом, остается в силе принятая 20 марта норма о том, что инспекция по азартным играм приостанавливает лицензии как физических мест проведения азартных игр (казино, игорные залы, бинго-залы), так и игр в интерактивной среде и (или) с использованием услуг электронной связи.

Исключение для интерактивных игр предложила Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK), пояснив, что этот запрет противоречит тенденциям в других странах и ресурсам, вложенным в борьбу с теневой экономикой.

Некоторые депутаты упрекнули сегодня LTRK в лоббировании игорного бизнеса.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ