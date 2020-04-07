Прожившие в браке 51 год супруги умерли с разницей в 6 минут. Сын рассказал, как коронавирус их забрал

29 марта Стююарт и Адриан умерли с разницей в шесть минут. "Их забрал Covid-19", - сказал CNN Бадди - сын пары, лишившийся срузу обоих родителей. Стюарту было 74 года, Адриан - 72.

Бадди Бейкер подробно рассказал о трагедии в семье и о том, какого это - потерять родителей, чтобы предупредить всех людей и призвать их быть осторожными, ответственными и соблюдать социальное дистанцирование.

In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq — Buddy Baker (@ESG_Baker) March 31, 2020

"Пока он [коронавирус] не коснется вас, вам кажется, что это что-то очень далекое и невозможное", - заявляет Бадди.

Сначала они были настроены оптимистично

Около трех недель назад Стюарт и Адриан, почувствовав недомогание, пошли на прием к врачу. Их отправили лечиться домой.

Через несколько дней симптомы стали проявляться сильнее. Тогда врач посоветовал им лечь в больницу. Однако из больницы пару также отправили домой, посоветовав самоизолироваться, пока не станет лучше.

"Это все началось еще до того, как стали отменять мероприятия и закрывать границы, поэтому они и не думали, что их жизни может угрожать опасность", - отметил Бадди.

По его словам, он каждый день звонил родителям, чтобы узнать, как у них дела. Их состояние то стабилизировалось, то ухудшалось вновь.

Через несколько дней, 19 марта, они снова поехали в больницу, поскольку у Стюарта была астма и его мучала лихорадка.

Несмотря на это, Бадди признался, что он и родители продолжали сохранять оптимизм

Через двое суток отец Бадди был помещен в отделение интенсивной терапии. Семья и не думала, что все закончится летально. Его показатели улучшились.

ФОТО: скриншот видео

Паре становилось все хуже

Пока отец находился в отделении интенсивной терапии, мама Бадди выздоравливала дома.

У нее не было лихорадки или других серьезных симптомов Covid-19, но осознание того, что ее муж может не выйти из больницы, психологически затронуло женщину.

"Она была совершенно разрушена, потому что они не были вместе пять дней, что очень, очень, очень редко бывало в их столь долгой совместной жизни", - говорит Бадди.

Бейкер сказал, что они с сестрой посещали маму каждый день. Они сидели в гараже, а она - дома. Затем, 24 марта, семье позвонили из больницы и сообщили, что у папы положительный тест на Covid-19 и не похоже, что он выживет.