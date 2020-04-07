Министр о поддержке государства: денег хватит

Сообщая о финансах, доступных государству, Рейрс рассказал, что в Государственной кассе есть остаток - 2,6 миллиардов евро наличными. Также у Латвии, по различным договорам с европейскими финансовыми учреждениями зарезервировано 1,5 млрд евро.

"На фоне других стран, где поддержка измеряется десятками миллиардов евро, звучит мало. Но, если посмотреть по отношению к ВВП, то тогда накопления наличными составляют 8,7% от ВВП, а с точки зрения бюджета, накопления составляют 26%. Это внушительный объем, и мы между тех стран ЕС, которые сразу же использовали инструменты поддержки", - сказал министр.

На вопрос, хватит ли государству денег, чтобы и после продления режима ЧС до 12 мая, продолжать нынешние мероприятия поддержки жителей и предпринимателей, Рейрс сказал, что денег хватит.

"Средств, чтобы поддержать экономику в период преодоления кризиса и стимулировать после кризиса, хватит", - сказал он.

Во вторник, 7 апреля, Кабинет министров продлил режим ЧС еще на месяц - до 12 мая.