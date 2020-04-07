Работники латвийских предприятий могут поехать в командировки: как это сделать?

Для того, чтобы выполнить заключенные ранее договоры и продолжать работу на экспортных рынках, латвийским предпринимателям нужно ездить за границу. Поэтому в решение правительства о чрезвычайной ситуации внесены изменения, которые дают полномочия министру сообщения разрешать международные перевозки.
Разрешения выдают на основании обобщенной Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) информации. Министр сообщения уже дал добро на первые рейсы в Швецию и Германию. Список рейсов можно найти на сайте Минсообщения.
До 7 апреля LIAA получила от 253 предприятий информацию, что 1317 сотрудникам нужно уехать в командировку.
Больше всего от строительных компаний, но запрос сделали и другие - например, предприятия по металлобработке или консалтингу. Чаще всего латвийским компаниям нужно отправить своих сотрудников в Швецию, Германию, Норвегию. Реже - в Данию, Финляндию, Францию.
Для того, чтобы поехать в командировку, нужно заполнить анкету на сайте LIAA. После этого LIAA отправит информацию перевозчику, которое свяжется с компанией и предложит приобрести билеты. Нужно рассчитывать, что по возвращению из командировки работникам предстоит провести две недели в самоизоляции.
Больше информации о возможности поехать в командировку можно узнать в LIAA: позвонить по номеру 68803505, или же написать на э-почту jautajumi@liaa.gov.lv.
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