Вт, 7.04.2020
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Работники латвийских предприятий могут поехать в командировки: как это сделать?

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Для того, чтобы выполнить заключенные ранее договоры и продолжать работу на экспортных рынках, латвийским предпринимателям нужно ездить за границу. Поэтому в решение правительства о чрезвычайной ситуации внесены изменения, которые дают полномочия министру сообщения разрешать международные перевозки. 

Разрешения выдают на основании обобщенной Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) информации. Министр сообщения уже дал добро на первые рейсы в Швецию и Германию. Список рейсов можно найти на сайте Минсообщения

До 7 апреля LIAA  получила от 253 предприятий информацию, что 1317 сотрудникам нужно уехать в командировку.

Больше всего от строительных компаний, но запрос сделали и другие - например, предприятия по металлобработке или консалтингу. Чаще всего латвийским компаниям нужно отправить своих сотрудников в Швецию, Германию, Норвегию. Реже - в Данию, Финляндию, Францию. 

Для того, чтобы поехать в командировку, нужно заполнить анкету на сайте LIAA. После этого LIAA  отправит информацию перевозчику, которое свяжется с компанией и предложит приобрести билеты.  Нужно рассчитывать, что по возвращению из командировки работникам предстоит провести две недели в самоизоляции.

Больше информации о возможности поехать в командировку можно узнать в LIAA: позвонить по номеру 68803505, или же написать на э-почту jautajumi@liaa.gov.lv.

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