Работники латвийских предприятий могут поехать в командировки: как это сделать?

Разрешения выдают на основании обобщенной Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) информации. Министр сообщения уже дал добро на первые рейсы в Швецию и Германию. Список рейсов можно найти на сайте Минсообщения.

До 7 апреля LIAA получила от 253 предприятий информацию, что 1317 сотрудникам нужно уехать в командировку.

Больше всего от строительных компаний, но запрос сделали и другие - например, предприятия по металлобработке или консалтингу. Чаще всего латвийским компаниям нужно отправить своих сотрудников в Швецию, Германию, Норвегию. Реже - в Данию, Финляндию, Францию.

Для того, чтобы поехать в командировку, нужно заполнить анкету на сайте LIAA. После этого LIAA отправит информацию перевозчику, которое свяжется с компанией и предложит приобрести билеты. Нужно рассчитывать, что по возвращению из командировки работникам предстоит провести две недели в самоизоляции.

Больше информации о возможности поехать в командировку можно узнать в LIAA: позвонить по номеру 68803505, или же написать на э-почту jautajumi@liaa.gov.lv.