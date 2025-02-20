Как изменятся главные рынки Риги? Рассказывает Rīgas nami

Оярс Валкерс поделился планами предприятия Rīgas nami на Центральный и Видземский рынки.

"Во всем мире рынки сейчас претерпевают изменения. Они превращаются в мультифункциональные объекты, сочетающие в себе торговую функцию с культурной и спортивной. Рижский центральный рынок является крупнейшим крытым рынком Европы, это визитная карточка нашего города, и он достоен лучшей судьбы. Сейчас уже не требуется таких больших площадей для торговли продуктами питания, как это было раньше. Мы хотим, чтобы эта территория жила, чтобы сюда приходили семьями, чтобы здесь кипела жизнь не только днем, но и вечером", - заявил Валкерс.

Пока же на Центральном рынке ремонтируют кровли павильонов - в прошлом году обновили овощной, в этом предстоит молочный.

Мясной павильон хотят передать в аренду частному инвестору для организации культурной или спортивной деятельности. Если же арендатора не найдут, то павильон могут закрыть через пару лет из-за несоответствия требованиям.

Для развития Видземского рынка арендатора выберут на аукционе 18 марта. Победитель обязан восстановить исторические павильоны и развивать местную торговлю, дополнив ее культурными мероприятиями.

"Здесь нельзя будет просто построить большой супермаркет. Приоритет будет отдаваться крестьянам с местной сельхозпродукцией, домашним производителям, ремесленникам. Торговля продуктами должна быть дополнена культурной составляющей и мероприятиями", - сказал Валкерс.

Кроме развития рынков Rīgas nami планирует участвовать в строительстве новых социальных домов на земле, которая принадлежит Рижской думе. Кроме того в ближайшее время должна стартовать реконструкция здания Rīgas modes.

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