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В будущем деньги за сданную депозитную тару можно будет получать на банковскую карту

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Таромат
Таромат Фото: Publicitātes foto

Деньги за сданную депозитную тару вскоре можно будет получить и на банковскую карту, рассказал передаче 4. studija председатель правления предприятия Depozīta iepakojuma operators Микс Стуритис.

Сейчас деньги за депозитную тару можно получить только в виде купона, который после этого можно использовать в конкретном магазине. Однако есть магазины с проблемами с выдачей сдачи, поэтому покупатели вынуждены приобретать товары на конкретную сумму или терять часть денег.

Как пояснили передаче 4. studija представители предприятия Depozīta iepakojuma operators, новая функция будет введена постепенно, чтобы обеспечить более удобную и современную систему расчетов.

Депозитная система работает в Латвии с 2022 года, позволяя жителям сдавать пустые РЕТ-бутылки, а также стеклянную и жестяную тару в специальные тароматы, получая за это депозитную плату - 10 центов за штуку.

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Передача подчеркивает, что это означает, что не нужно будет обязательно приобретать, возможно, ненужный товар только для того, чтобы потратить эту сумму в конкретном магазине.

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