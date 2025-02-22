PTAC проверил праздничные скидки в интернет-магазинах: результат печален

PTAC констатировал, что во время скидочных кампаний предлагалась скидка на товар, которой на самом деле нет, или же размер предложенной скидки был больше, чем снижение фактической цены относительно самой низкой цены за последние 30 дней, указывает РТАС.

Кроме того, в 2% случаев или 1251 ценах из всех акционных предложений, были обнаружены признаки возможного манипулирования ценами.

РТАС с 4 ноября прошлого года по 15 января этого года проверил 18 популярных латвийских порталов э-коммерции и фиксировал 1159 цен на разные товары ежедневно, в целом зафиксировав 54 257 цен.

По словам представителей PTAC, проблемы были выявлены особенно в фармацевтическом секторе, который предлагает широкий ассортимент косметики, средств гигиены и пищевых добавок в рамках интенсивных маркетинговых кампаний.

PTAC пришел к выводу, что существующая коммерческая практика предложения и применения скидок для потребителей во многих случаях вводит в заблуждение и характеризуется манипулированием ценами, когда цены на продукцию искусственно завышаются до применения скидки, используются вводящие в заблуждение скидки и купоны, неоправданно длительные или неопределенные периоды действия скидок, а также предоставляется неточная информация о продукции.

Характерным является также неправильное применение скидок, когда скидка рассчитывается не от минимальной цены за 30 дней, а указывается ложная минимальная цена за 30 дней.

В центре указывают, что планируется расширить мероприятия по контролю в этой сфере, особенно в периоды, когда потребителям предлагаются различные праздничные скидки.

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