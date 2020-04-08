Ср, 8.04.2020
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Видео: лиса украла у женщины телефон и убежала весело хихикая

ФОТО: reddit.com/r/BetterEveryLoop

На портале Reddit был опубликован видеоролик, который сняла лиса на смартфон автора поста. Женщина думала снять видео своей тренировки, но у животного были другие планы.

Включив запись, хозяйка гаджета отошла подальше. Тут же появилось животное, которое схватило смартфон и отправилось в бегство. Вы знали, что лисы смеются? Так вот - на видео слышно, как по пути лиса смеётся!

Лисе удалось заснять часть своего бега, а затем животное перевернуло смартфон так, чтобы её было видно в кадре. Она продолжила бегство.

Вскоре зверя всё же поймали. Лиса перевернулась на спину, подняв лапки.

Во время бега лисы, слышно, как женщина зовёт животное Дикси. Как пишет Esquire, лиса живет в питомнике Saveafox Rescue, куда попадают лисы, спасенные с ферм, где их содержат ради меха. Помимо этого туда попадают и потерявшиеся лисы, которые когда-то были домашними.

Смотрите видео! 

Dixiedo fox runs away with my phone. Tries to bury it (play with sound on) from r/BetterEveryLoop

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