Видео: лиса украла у женщины телефон и убежала весело хихикая

Включив запись, хозяйка гаджета отошла подальше. Тут же появилось животное, которое схватило смартфон и отправилось в бегство. Вы знали, что лисы смеются? Так вот - на видео слышно, как по пути лиса смеётся!

Лисе удалось заснять часть своего бега, а затем животное перевернуло смартфон так, чтобы её было видно в кадре. Она продолжила бегство.

Вскоре зверя всё же поймали. Лиса перевернулась на спину, подняв лапки.

Во время бега лисы, слышно, как женщина зовёт животное Дикси. Как пишет Esquire, лиса живет в питомнике Saveafox Rescue, куда попадают лисы, спасенные с ферм, где их содержат ради меха. Помимо этого туда попадают и потерявшиеся лисы, которые когда-то были домашними.

Смотрите видео!