Названы крупнейшие налогоплательщики Латвии

На втором месте с налоговыми платежами в размере 185,6 млн евро находится ООО Circle K Latvia, которое в 2017 и 2018 году было крупнейшим налогоплательщиком в стране.

На третьем месте расположилась компания Neste Latvija, налоговые платежи которой в 2019 году составили 161,11 млн евро.

По информации Lursoft, в 2019 году было зарегистрировано шесть налогоплательщиков, сумма платежей которых в госбюджет превысила 100 млн евро.

Четвертое место по количеству уплаченных налогов занял оптовый торговец табачными изделиями Philip Morris Latvia, который внес в госбюджет 122,35 млн евро, пятое место занял импортер табачных изделий ООО Baltic Sales Network с 107,28 млн евро уплаченных налогов, а шестое место - оптовый торговец топливом Pirmas с 104,03 млн евро уплаченных налогов.

В прошлом году предприятия в виде администрируемых СГД налогов заплатили в госбюджет 7,58 млрд евро, что на 5,7% больше, чем годом ранее. 2,58 млрд евро из этой суммы составляют обязательные взносы государственного соцстрахования, а 1,43 млрд евро - подоходный налог с населения.