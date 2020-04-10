"Мы возьмем и ночью спалим его!" Жители села в Украине угрожали соседу на карантине

В этом выпуске:

Мэрия Москвы объявила, что медицинские службы города "работают на пределе" и что карантин будет ужесточен.

ОПЕК+ сокращает добычу нефти: какую сделку заключили РФ и Саудовская Аравия?

Киево-Печерская лавра закрыта на карантин из-за коронавируса.

Жители села в Украине угрожают соседу на карантине

Бунт и пожар в колонии в Ангарске: первые подробности.

Видео: ГЛАВНОЕ | 10.04.20

"Мы возьмем и ночью спалим его!"

Евгений Пинуанский живет в Ракулове, в одном из отдаленных сел Одесской области. Недавно он вернулся домой из Чехии. Признаков коронавируса врачи у него не обнаружили, но по украинским законам он все равно обязан пройти 14-дневный карантин.

Евгений собирался провести это время дома, но когда жители Ракулова узнали, что мужчина вернется в село, они созвали сход и постановили на нем не пускать Пинуанского в Ракулово. Чтобы не дать ему приехать, люди дежурили около дома Евгения; во время одного из таких дежурств в село приехал брат Пинуанского и снял происходящее на мобильный телефон.

"Соседка кричала: "Мы возьмем и ночью спалим его! Взять канистру, облить и спалить его, вместе с домом!" – рассказывает мать Евгения Людмила. – Для нас это было… если честно, я боялась!"

"Сейчас полицию вызовем! Нам заразного человека тут не надо. Ехал через границы, где гарантии, что он нигде не подхватил вирус?!" – возмущались соседи около дома Пинуанских.

Несмотря на угрозы, украинец однажды ночью все-таки приехал домой. Теперь он сидит в карантине и выходит только на задний двор.

Евгений рассказывает, что вместе с ним в Ракулово хотел вернуться и его друг-односельчанин, с которым они вместе уезжали в Чехию на заработки. Но мужчина, испугавшись угроз односельчан, к себе домой так и не приехал.

Евгений говорит, что на односельчан зла не держит, но осуждает "горячие головы".

"Если с каждым как со мной поступать – это будет беда", – сетует он.

Не все жители Ракулова требуют изгнать Евгения, есть и те, кто сочувствует его ситуации.

"Если бы мой сын приехал откуда-нибудь там из Италии, Америки – я бы в первую очередь его поселила так, чтобы его обследовали, чтобы не было у меня лишних проблем", – говорит Галина.

"Село не было проинформировано, поэтому, наверное, испугались. Сейчас уже к нему не так относятся, как отнеслись раньше", – объясняет еще одна жительница Ракулова, Любовь Ивановна.

Но желающих избавиться от "карантинщика" в Ракулове по-прежнему много.

"Зачем это они его сюда, в село, привезли? В селе Пасати у них есть дом, в Балте у них есть дом! – возмущается односельчанка Пинуанских, которая представляется Ефросинией. – Я-то доживаю уже, мне все равно! А через дорогу есть детки маленькие!"

Местные чиновники убеждают, что конфликт в Ракулове уже исчерпан, и каких-то мер в отношении агрессивных жителей деревни принимать пока не собираются.

"Я не слышал, чтобы люди ему угрожали. Буквально вчера я был, никто мне ничего не говорил. Все уже, люди успокоились, – уверяет Владимир Шпарута, председатель Шляховского сельсовета, к которому относится Ракулово. – Мужчина побудет до конца карантина, потом уедет себе куда-нибудь".

Семья Пинуанских в полицию из-за угроз пока не обращалась.

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.