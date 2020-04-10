"Мы возьмем и ночью спалим его!" Жители села в Украине угрожали соседу на карантине

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Мэрия Москвы объявила, что медицинские службы города "работают на пределе" и что карантин будет ужесточен.
- ОПЕК+ сокращает добычу нефти: какую сделку заключили РФ и Саудовская Аравия?
- Киево-Печерская лавра закрыта на карантин из-за коронавируса.
- Жители села в Украине угрожают соседу на карантине
- Бунт и пожар в колонии в Ангарске: первые подробности.
Видео: ГЛАВНОЕ | 10.04.20
"Мы возьмем и ночью спалим его!"
Евгений Пинуанский живет в Ракулове, в одном из отдаленных сел Одесской области. Недавно он вернулся домой из Чехии. Признаков коронавируса врачи у него не обнаружили, но по украинским законам он все равно обязан пройти 14-дневный карантин.
Евгений собирался провести это время дома, но когда жители Ракулова узнали, что мужчина вернется в село, они созвали сход и постановили на нем не пускать Пинуанского в Ракулово. Чтобы не дать ему приехать, люди дежурили около дома Евгения; во время одного из таких дежурств в село приехал брат Пинуанского и снял происходящее на мобильный телефон.
"Соседка кричала: "Мы возьмем и ночью спалим его! Взять канистру, облить и спалить его, вместе с домом!" – рассказывает мать Евгения Людмила. – Для нас это было… если честно, я боялась!"
"Сейчас полицию вызовем! Нам заразного человека тут не надо. Ехал через границы, где гарантии, что он нигде не подхватил вирус?!" – возмущались соседи около дома Пинуанских.
Несмотря на угрозы, украинец однажды ночью все-таки приехал домой. Теперь он сидит в карантине и выходит только на задний двор.
Евгений рассказывает, что вместе с ним в Ракулово хотел вернуться и его друг-односельчанин, с которым они вместе уезжали в Чехию на заработки. Но мужчина, испугавшись угроз односельчан, к себе домой так и не приехал.
Евгений говорит, что на односельчан зла не держит, но осуждает "горячие головы".
"Если с каждым как со мной поступать – это будет беда", – сетует он.
Не все жители Ракулова требуют изгнать Евгения, есть и те, кто сочувствует его ситуации.
"Если бы мой сын приехал откуда-нибудь там из Италии, Америки – я бы в первую очередь его поселила так, чтобы его обследовали, чтобы не было у меня лишних проблем", – говорит Галина.
"Село не было проинформировано, поэтому, наверное, испугались. Сейчас уже к нему не так относятся, как отнеслись раньше", – объясняет еще одна жительница Ракулова, Любовь Ивановна.
Но желающих избавиться от "карантинщика" в Ракулове по-прежнему много.
"Зачем это они его сюда, в село, привезли? В селе Пасати у них есть дом, в Балте у них есть дом! – возмущается односельчанка Пинуанских, которая представляется Ефросинией. – Я-то доживаю уже, мне все равно! А через дорогу есть детки маленькие!"
Местные чиновники убеждают, что конфликт в Ракулове уже исчерпан, и каких-то мер в отношении агрессивных жителей деревни принимать пока не собираются.
"Я не слышал, чтобы люди ему угрожали. Буквально вчера я был, никто мне ничего не говорил. Все уже, люди успокоились, – уверяет Владимир Шпарута, председатель Шляховского сельсовета, к которому относится Ракулово. – Мужчина побудет до конца карантина, потом уедет себе куда-нибудь".
Семья Пинуанских в полицию из-за угроз пока не обращалась.
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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