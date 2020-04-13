Пн, 13.04.2020
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Более половины зарегистрированных в начале года подержанных машин - старше 11 лет

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Возраст большей части или 59% зарегистрированных в первом квартале 2020 года подержанных автомобилей составляет 11-29 лет, следует из обобщенной Автомобильной ассоциацией информации.

Возраст 6074 из 10 236 зарегистрированных в первом квартале этого года в Латвии подержанных легковых машин составляет 11-29 лет.

Возраст еще 57 подержанных авто составляет более 30 лет, возраст 1739 авто (17%) - от восьми до десяти лет, 1344 авто (13%) - от пяти до семи лет, 949 (9%) - от одного до четырех лет, а 19 авто были не старше одного года.

В Латвии в первом квартале этого года было зарегистрировано 10 236 подержанных легковых автомашины, что на 11% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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