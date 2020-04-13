NVD выделила 9,78 млн евро на закупку медицинских товаров для ограничения Covid-19

Крупнейшая закупка обошлась NVD в 6,75 млн евро. В рамках этой закупки Латвия получит 5 млн трехслойных медицинских масок, стоимость которых составляет 3,44 млн евро, и 1 млн респираторов, стоимость которых составляет 2,66 млн евро. Затраты на транспортировку этого заказа составят около 643 050 евро.

Кроме того, NVD закупила 2 млн хирургических масок на общую сумму 1,47 млн евро, а также выделила 1,04 млн евро на покупку 100 000 респираторов и 1 млн трехслойных масок.

Также была заключена сделка о покупке 10 000 защитных лицевых щитков за 242 000 евро и неинвазивного оборудования для искусственной вентиляции легких на сумму 36 278 евро.

Служба также заключила ряд небольших договоров о покупке в общей сложности 39 960 респираторов и 16 000 защитных масок на сумму 140 967 евро.

Как сообщалось, по словам замначальника Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньша Балтманиса, Латвии в неделю необходимо более 600 000 хирургических масок и 200 000 респираторов.