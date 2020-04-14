На канале Tava klase начинаются трансляции для учащихся 9-12-х классов

С 6 апреля канал уже транслирует образовательный контент для учеников 1-6-х классов, а с сегодняшнего дня на телевизионных каналах ReTV и Sportacentrs.com, транслирующих контент Tava klase, будут доступны и передачи для учеников 9-12-х классов.

Новый образовательный канал Tava klase был создан для поддержки дистанционного обучения, освоения качественного контента и поддержки родителей во время чрезвычайного положения.

По предварительным расчетам Министерства образования и науки, передачи образовательного канала Tava klase в день смотрит около 240 тыс. зрителей.

На телеканале ReTV в день контент Tava klase смотрит в среднем 100 тыс. человек, на телеканале Sportacentrs.com - около 80 тыс. человек, а на сайте www.tavaklase.lv - около 60 тыс. человек.

Согласно анализу данных Telia Latvija, в течение первых двух дней трансляции зрителями нового образовательного канала стали люди в 69 странах. Больше всего зрителей после Латвии было в Великобритании, США, Эстонии, Германии, Бельгии, Швеции, России, Ирландии и Финляндии.

В создании контента Tava klase принимают участие более 70 учителей со всей Латвии, поддержку им оказали также известные в обществе люди, певцы и художники.