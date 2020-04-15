Центры обслуживания клиентов закрыты: Tele2 переквалифицировал почти половину сотрудников

С учетом компетенции сотрудников клиентских центров они в настоящее время помогают обслуживать клиентов по телефону, так как количество входящих звонков увеличилось на 74%, и занимаются продажами по телефону.

В целом Tele2 переквалифицировал около 150 сотрудников, обеспечив их всем необходимым, чтобы они могли выполнять работу удаленно.

В Tele2 в настоящее время работает 340 сотрудников.

“Нынешняя ситуация требует нестандартных решений, чтобы успешно пережить это время. Кроме того, важно приспособиться к новым условиям максимально быстро – это касается и работодателей, и работников, – отмечает менеджер по персоналу Tele2 Айя Бите-Озере.

По ее словам, такая переквалификация является преимуществом для всех, потому что компания может направить сотрудников помогать с выполнением тех функций, где нужна наибольшая поддержка, например, в обслуживании клиентов по телефону. В свою очередь сотрудники могут использовать имеющиеся знания и навыки, чтобы успешно продолжать работу на другой позиции”.

Напомним, что Tele2 стало одним из первых предприятий, которое объявило о временном закрытии клиентских центров и переходе на удаленную работу после объявления чрезвычайного положения в стране.