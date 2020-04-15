Ср, 15.04.2020
Если вы слышите, что австрийцы или испанцы что-то собираются смягчать, имейте в виду, что те ограничения, которые применяются в их странах, очень жесткие, поэтому даже со всеми смягчениями в Австрии и Испании они все равно будут строже, чем в Латвии. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Один день глазами фельдшера "скорой", толпы в московском метро и выживающие россияне

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • Пропускная система в действии: огромные толпы у метро и километровые очереди на въезд в Москву.
  • Главврач частной скорой о ситуации в больницах Санкт-Петербурга.
  • Один день на смене с фельдшерами скорой помощи в Киеве.
  • Продукты с огорода и помощь добрых людей: как выживают оставшиеся без денег россияне.
  • Дональд Трамп решил не платить взносы в бюджет ВОЗ, в мире его осуждают.

Видео: ГЛАВНОЕ | 15.04.20

В Москве в среду, 15 апреля, начала работать система цифровых пропусков, чтобы ограничить распространение нового коронавируса. Однако был достигнут противоположный эффект - на станциях метро собралось большое количество людей из-за того, что полиция проверяет пропуска жителей на всех станциях метро.

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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