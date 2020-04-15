Один день глазами фельдшера "скорой", толпы в московском метро и выживающие россияне

В этом выпуске:

Пропускная система в действии: огромные толпы у метро и километровые очереди на въезд в Москву.

Главврач частной скорой о ситуации в больницах Санкт-Петербурга.

Один день на смене с фельдшерами скорой помощи в Киеве.

Продукты с огорода и помощь добрых людей: как выживают оставшиеся без денег россияне.

Дональд Трамп решил не платить взносы в бюджет ВОЗ, в мире его осуждают.

Видео: ГЛАВНОЕ | 15.04.20

В Москве в среду, 15 апреля, начала работать система цифровых пропусков, чтобы ограничить распространение нового коронавируса. Однако был достигнут противоположный эффект - на станциях метро собралось большое количество людей из-за того, что полиция проверяет пропуска жителей на всех станциях метро.

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