Лукашенко о борьбе с коронавирусом: "Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что путь, выбранный государством для борьбы с Covid-19, связан с сохранением советского медицинского наследия. Многие постсоветские страны разрушили системы и теперь пожинают плоды, сказал он.
Лукашенко отметил, что сейчас очень многие критикуют Беларусь за принятые в отношении борьбы с коронавирусом меры.
"В то же время не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало", - цитирует Лукашенко агентство "Белта".
Президент республики сказал, что остальные постсоветские страны разрушили систему здравоохранения, а теперь пожинают плоды .
"Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил", - отметил Лукашенко.
Также он заявил о необходимости уделить внимание экономической ситуации, предотвратить проблемы в сфере промышленности и сельского хозяйства.
"Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность... Потому что кругом все остановилось", - добавил президент Беларуси.
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