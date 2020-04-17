Лукашенко о борьбе с коронавирусом: "Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен"

"В то же время не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало", - цитирует Лукашенко агентство "Белта".