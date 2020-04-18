Карантин на пределе: накроет ли страны вторая волна эпидемии

В этом выпуске:

Накроет ли страны вторая волна эпидемии в случае ослабления изоляционных мер.

Перезапуск во время пандемии: как Дональд Трамп решил "открывать Америку".

Заплатит ли российское правительство гражданам за дисциплину в карантине.

На фоне нестихающей эпидемии коронавируса в США американское руководство устремило взгляд в будущее и провозгласило планы по началу ослабления карантина и перезапуску экономики уже в мае.

В то время как США сохраняют безусловное мировое лидерство по зараженным и погибшим от Covid-19, Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что государство преодолело пик эпидемии, и анонсировал план поэтапного возобновления экономической деятельности в стране. План носит рекомендательный характер - губернаторы штатов должны будут сами решить, когда и как возобновлять экономическую деятельность.

Стоит отметить, что ранее на этой неделе президент США настаивал на том, что он имеет абсолютную власть в принятии такого рода решений. Губернаторы возмутились и пообещали обратиться в конституционный суд. В конце недели на политическом фоне дело решили мирно. На этом фоне ученые продолжили предупреждать, что слишком преждевременная отмена социальной изоляции приведет к тому, что эпидемиологическая ситуация вновь начнет ухудшаться.

Все подробности смотрите в новом выпуске.

Видео: Итоги| 18.04.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.