Казакс: спад в экономике Латвии в этом году может превысить 10%

Сейчас неопределенность с дальнейшим распространением вируса очень велика, поэтому точно прогнозировать экономический спад нельзя, сказал он.

В то же время даже в том случае, если экономический спад будет более 10%, он произойдет не из-за банкротств предприятий, резкого роста безработицы и огромной эмиграции, а в связи с тем, что "экономика поставлена на паузу".

По словам Казакса, спад в экономике будет обусловлен тем, как долго продлятся ограничения и насколько эффективными и широкими будут меры поддержки, позволяющие предприятиям и людям "перезимовать".

Этот кризис не похож на кризис 2008 и 2009 годов, когда был огромный дефицит денег. Денег у государства достаточно, и оно может оказывать поддержку, сказал Казакс, добавив, что инструменты поддержки нужно расширять и улучшать.

По мнению Казакса, кризис нужно использовать для того, чтобы "сильные стали еще сильнее" и чтобы Латвия стала более конкурентоспособной в экспорте. Людям, которые оказались менее загружены, следует использовать этот период для усовершенствования своих знаний и навыков, сказал президент Банка Латвии.