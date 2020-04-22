Пособия за простой получили 663 работника Lido

Он напомнил, что до пандемии у компании были большие планы по развитию, однако из-за распространения Covid-19 и введения чрезвычайного положения было принято решение закрыть все рестораны, что сказалось на финансовом состоянии предприятия.

"Двери всех ресторанов Lido были закрыты 18 марта, сейчас мы ищем возможности и думаем над тем, каким образом заплатить работникам зарплаты за март. К сожалению, финансовое положение плачевно, принимая во внимание неопределенность будущего.

Сейчас мы смогли выплатить каждому только минимум. Мы действовали добросовестно и в соответствии с возможностями государственной помощи", - заявил Петерсонс, подчеркнув, что рабочие места были по возможности сохранены, а те 663 сотрудника, которых компания не смогла обеспечить работой, вчера получили пособия за простой.

Кроме того, предприятие использовало предоставляемую Altum помощь компаниям, которые затронул кризис Covid-19.

Сейчас компания ищет внутренние средства, чтобы выплатить работникам остаток зарплат за отработанный в марте период.

Петерсонс заверил, что эти деньги работникам будут выплачены как только появится такая возможность.

Он не ответил на вопрос о том, когда рестораны Lido могли бы открыться снова, подчеркнув, что любые разговоры о будущем сейчас были бы спекуляцией. Однако компания пытается сохранять оптимизм. Сейчас работает производство Lido, а также открыты три магазина компании.