Новый челлендж в соцсетях: полоса препятствий для домашних питомцев

В середине апреля в соцсетях начал набирать популярность новый челлендж - пользователи стали публиковать видеоролики с домашними животными, которые пытаются обойти полосу препятствий, созданную из подручных предметов - тюбиков и баночек с косметикой, домино и многим другим, пишет Esquire.
Естественно, что животные пытаются пройти так, чтобы ничего не уронить, но если коты, например, справляются с задачей на ура, то собакам приходится гораздо сложнее: грация и легкость - это не для них!
Cat vs Dog challenge pic.twitter.com/bqLXCnJSv3— BlackHalt (@BlackHalt) April 12, 2020
Had to try it with mine 😅 pic.twitter.com/A5qxaWuZr2— Laila (@Laila_Sayyah) April 13, 2020
😃😀😎💃👯♀️ pic.twitter.com/KI9sKIRsXQ— Anna Bertran (@AnnaBertran) April 13, 2020
We did the #CatVsDog Challenge with 2 dogs and a cat and I have never been more entertained 😂😂😂 pic.twitter.com/Fw3hAVJNya— chelsea 💫 (@CHEL_seeyaa) April 16, 2020
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