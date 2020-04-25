Сб, 25.04.2020
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Новый челлендж в соцсетях: полоса препятствий для домашних питомцев

ФОТО: скриншот видео

В середине апреля в соцсетях начал набирать популярность новый челлендж - пользователи стали публиковать видеоролики с домашними животными, которые пытаются обойти полосу препятствий, созданную из подручных предметов - тюбиков и баночек с косметикой, домино и многим другим, пишет Esquire.

Естественно, что животные пытаются пройти так, чтобы ничего не уронить, но если коты, например, справляются с задачей на ура, то собакам приходится гораздо сложнее: грация и легкость - это не для них!

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