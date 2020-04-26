Видео ⟩ Почему не надо говорить с водителем? Как везут из больницы домой пациентов с Covid-19

Водитель машины — в защитном костюме, что, конечно, привлекает внимание многих, кто его видит.

Как рассказал сертифицированный помощник врача неотложной помощи Карлис Озолиньш, бывало и так, что что подходили прямо к окну, засовывали телефон, чтобы сфотографировать или снять видео:

"Нет, ну пусть люди порадуются, конечно — для большей части общества это своего рода шутка. Но да, реакции бывают разные", — признает Карлис.

Выписанные пациент, который может продолжить лечение дома, едет на заднем сиденье в маске, в защитном костюме - только водитель.

"Спешить, перевозя таких пациентов, мы не можем! И в такой ситуации, длительно находясь в одном помещении с пациентом, у которого коронавирус, безопаснее всего надевать такую маску. Она полностью герметична. Единственный момент — эти резинки, которые могут вызвать головные боли. Но к этому привыкаешь".

По его словам, защитная маска мешает шевелить челюстями, иногда пациенты не понимают, почему водитель молчит:

"Были пациенты, которые пытались разрядить атмосферу.

Ты не хочешь быть невежливым, пытаешься что-то ответить, но у тебя не шевелятся челюсти, и говорить очень некомфортно.

Однажды я провел 3,5 часа в такой маске. Это был настоящий вызов", - рассказывает он.

После того, как водитель выполнил свою работу, он отправляется в Латвийский центр инфектологии, где переодевается и принимает душ, а машина проходит полную дезинфекцию.

По словам заведующего приемным отделением больницы Biķernieki Александра Гарина, в клинике создана бригада по доставке выписанных пассажиров из имеющегося персонала:

"Это помощники врачей, которые забирают людей из больницы и отвозят домой на нашей машине. У нас нет таких коллег, кто отказался. У нас все очень отзывчивые! И все понимают ситуацию, и все только за, чтобы эта ситуация поскорее решилась".

Видео: Сюжет LTV7 "Из больницы домой с диагнозом Covid-19"