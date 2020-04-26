Борьба с кризисом Covid-19: СГД закупила 205 ноутбуков на 230 000 евро

Опубликованный на сайте отчет показывает, что 132 компьютера были приобретены у SIA Atea за 143 588,28 евро, включая налог на добавленную стоимость (НДС). Цена одного ноутбука составляет 1087,79 евро с НДС.

Еще 53 ноутбука были приобретены у Atea за 58 358,3 евро с учетом НДС. В этом соглашении цена одного ноутбука с НДС составляет 1101,1 евро.

В свою очередь, у SIA Capital было приобретено 20 ноутбуков за 26 499 евро с НДС. В этом контракте цена одного ноутбука составляет 1324,95 евро с учетом НДС.

Представители СГД объяснили LETA, что эти ноутбуки были приобретены для того, чтобы оперативно предоставить сотрудникам СГД возможность работать удаленно, соблюдая все требования кибербезопасности, Cert.lv, рекомендации Бюро по защите Сатверсме и Министерства охраны окружающей среды и регионального развития.

"Компьютеры этого типа СГД будет использовать не менее семи лет. Кроме того, сообщаем, что эти компьютеры используются для выполнения различных функций, включая обработку больших объемов данных", - сказали представители СГД.

"Ноутбуки были приобретены вместе с порт-репликаторами и лицензией на операционную систему, чтобы потом их можно было полностью использовать в качестве основного компьютера. Например, цена купленного ноутбука Lenovo составляет 740 евро без НДС, стоимость порт-репликатора - 170 евро без НДС", - пояснили в СГД.

Меры по борьбе с кризисом Covid-19 финансируются из государственного бюджета. На сайте covid19.gov.lv в разделе "Финансовый вклад в преодоление кризиса" можно найти информацию о том, какие учреждения, в какой степени и для каких целей использовали выделенное финансирование, какие контракты были заключены без применения Закона о государственных закупках, а также списки получателей пособий на время простоя.