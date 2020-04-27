Пн, 27.04.2020
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Ученым выделят пять миллионов евро для исследования Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник, 27 апреля, коалиционные партии договорились выделить ученым для исследования Covid-19 дополнительные 5 млн евро, рассказал на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). 

"Наука - это направление в будущее, этот тот этап, на котором можно способствовать преобразованию экономики, чтобы она получила по возможности большую ценность", - сказал премьер. 

На вопрос о том, почему выделена именно такая сумма, Кариньш ответил, что ее подсчитали ученые. Дополнительную информацию о расчетах предоставит на заседании правительства министр образования и науки Илга Шуплинска. 

Лидер национального объединения VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс сказал, что, если говорить метафорами, лучше думать не о том, где купить молоко, а о том, где купить корову.

Он добавил, что это только первый шаг по вложениям в науку. Далее дискуссия будет продолжена в рабочей группе Министерства образования и науки (МОН).

Как сообщалось ранее, национальное объединение VL-TB/LNNK предлагало выделить дополнительные 30 млн евро для изучения Covid-19 в ближайшие годы. 

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