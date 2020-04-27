О необходимости экзаменов в 12-х классах в коалиции единое мнение

Лидер национального объединения VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс на пресс-конференции после заседания коалиционных партий высказался, что в коалиции практически единое мнение о необходимости выпускных экзаменов в 12-х классах.
"Об экзаменах в 12-х классах достаточно единое мнение, что они должны состояться. Однако, касательно 9-х классов достигнута договоренность, что завтра (28 апреля) правительство этот вопрос рассматривать не будет, вместо этого его обсудят в подкомиссии Сейма", - высказался политик.
По мнению Национального объединения, устраивать централизованные экзамены в 9-х классах в этой ситуации было бы несоразмерно, однако дискуссия может быть о вступительных экзаменах в отдельные средние школы и гимназии, в которых традиционно более высокий конкурс.
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