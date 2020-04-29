Уже можно подавать заявку на получение пособия поддержки безработных

Пособие полагается тем, у кого срок получения пособия по безработице закончился 12 марта или позднее, и ввиду режима чрезвычайной ситуации нет возможности вернуться на рынок труда.

Пособие присваивают на следующий день после того, как человек перестал получать пособие по безработице. Его размер составит 180 евро.

Пособие можно получать не более четырех месяцев, и этот механизм поддержки будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Для того, чтобы его получить, следуют обратиться с заявлением в VSAA. Это можно сделать на портале latvija.lv, в разделе Iesniegums iestādei.