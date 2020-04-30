За три дня безработными стали более 1000 латвийцев

Ранее сообщалось о 32 предприятиях, которые подали в NVA заявления о коллективных увольнениях в общей сложности 4702 работников.

Теперь число работников, которым грозит увольнение, выросло до 4749 человек.

Заявления поступают от предприятий таких отраслей, как транспорт и хранение, административные и обслуживающие организации, услуги расселения туристов и общественного питания, оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышленность, недвижимость, услуги развлечений и отдыха, лесное хозяйство и др. О коллективных увольнениях заявили также работодатели сферы финансов и страхования и информационно-коммуникационных услуг.

За последние три дня произошел существенный рост общего количества зарегистрированных в NVA безработных.

Еще 27 апреля NVA сообщало, что с начала апреля статус безработных предоставлен 10 143 жителям страны, а к четвергу эта цифра выросла до 11 154.

Однако за последние дни существенно увеличилось и количество зарегистрированных в NVA вакансий - в апреле в целом зарегистрировано 4517 новых вакансий, хотя еще 27 апреля их число составляло 3573.

Как сообщалось, в конце марта уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 6,8% экономически активного населения, что на 0,5 процентного пункта больше, чем в феврале.

В конце марта в NVA было зарегистрировано 61 926 безработных, что на 3679 человек больше, чем в феврале.