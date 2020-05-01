Сначала премьер, теперь министр: Covid-19 добрался до правительства России

Глава Министерства строительства Российской Федерации Владимир Якушев заразился Covid-19. Он госпитализирован, сообщает ТАСС.
"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - такое сообщение распространил Якушев через свою пресс-службу. "Медуза" сообщает, что коронавирусом заболел и его заместитель.
Ранее стало известно, что Covid-19 заболел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Об этом Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину во время встречи в формате видеоконференции. Премьер добавил, что будет соблюдать самоизоляцию.
По состоянию на 1 мая, в России коронавирус обнаружен у 114 431 человека, выздоровели 13220 человек, умерли 1169 человек.
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