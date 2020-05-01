Сначала премьер, теперь министр: Covid-19 добрался до правительства России

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - такое сообщение распространил Якушев через свою пресс-службу. "Медуза" сообщает, что коронавирусом заболел и его заместитель.

Ранее стало известно, что Covid-19 заболел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Об этом Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину во время встречи в формате видеоконференции. Премьер добавил, что будет соблюдать самоизоляцию.

По состоянию на 1 мая, в России коронавирус обнаружен у 114 431 человека, выздоровели 13220 человек, умерли 1169 человек.