Сб, 2.05.2020
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Сначала премьер, теперь министр: Covid-19 добрался до правительства России

Владимир Якушев

ФОТО: Минстрой РФ

Глава Министерства строительства Российской Федерации Владимир Якушев заразился Covid-19. Он госпитализирован, сообщает ТАСС. 

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - такое сообщение распространил Якушев через свою пресс-службу. "Медуза" сообщает, что коронавирусом заболел и его заместитель. 

Ранее стало известно, что Covid-19 заболел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Об этом Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину во время встречи в формате видеоконференции. Премьер добавил, что будет соблюдать самоизоляцию. 

По состоянию на 1 мая, в России коронавирус обнаружен у 114 431 человека, выздоровели 13220 человек, умерли 1169 человек.

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