Сцены из парижского борделя 19-го века французского художника Анри де Тулуз-Лотрека не столь известны, однако от этого не менее выдающиеся.

Если говорить о французском художнике Анри де Тулуз-Лотреке, то первыми в голову приходят яркие картины, богатые черными нейлоновыми носками, белыми нижними юбками, головными уборами, красными шарфами и полными танцевальными залами. Менее известны, однако не менее выдающиеся и изображенные им интимные сцены из парижского борделя 19-го века.

В конце 1892 года парижский бордель нанял Лотрека, чтобы он оформил салон. Он это и сделал, создав серию из 16 раскрашенных панелей, на каждой из которых была изображена одна из работающих там проституток.

Картина "Постель". ФОТО: Wikimedia Commons

В это время Лотрек и сам не брезговал наслаждаться услугами борделя, долгое время проживая там. Очевидно, он был воспринят как друг и заслуживающее доверие лицо, которому было разрешено следить за бытом проституток куда ближе, чем другим.

В результате, он создал сотни связанных с борделем художественных работ, в том числе и интимные постельные сцены. которые, возможно, показывают его увлечение борделем лучше всего.

Картина, известная просто как "Постель" - самая известная из этой серии. На ней изображены две женщины, которые, лежа в постели, смотрят друг другу в глаза. В свою очередь на другой картине, похоже, та же самая пара изображена во время поцелуя.

Картина "Постель: поцелуй". ФОТО: Wikimedia Commons

Как написано в блоге Secret Lesbians, "изображение Лотреком лесбизма в своих работах особенно потому, что это не фетиширует сексуальную близость между думая женщинами и не создано как порнография мужскими глазами. Лотрек пытается воспринять мелкие моменты мягкости в жизни женщин, которых он встретил, и сделал он это по-человечески и чувственно".

Картина "Постель: поцелуй". ФОТО: Wikimedia Commons

В мире сконструированной сексуальности и фантазий Лотрек находит реальные отношения и раскрывает нам жизнь гомосексуальных женщин в 19 веке.