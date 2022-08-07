Маленькая компания из Казани начала вести небольшой отраслевой сайт о рекламе - AdMe, а спустя годы превратилась в глобальную и мощную медиаимперию с офисами в Риге, Будапеште, Нью-Йорке и на Кипре. TVNET+ изучил, какой путь прошла компания и как устроен их бизнес сегодня. Особенно в контексте войны, развязанной Россией в Украине.

Долгая дорога к рижскому офису

Пройдя путь от небольшого сайта в Казани, перевезя основной офис на Кипр, создав десяток популярных каналов на YouTube, компания пришла в Латвию.

Выбор Риги был неслучаен - в компании посчитали, что в городе есть множество отличных визуальных элементов для съемок, красивый и разнообразный фон, в том числе чистые озера, леса и улицы. Кроме того, рижане говорят на нескольких языках, а еще здесь сильное творческое сообщество, много талантливых фотографов и видеодизайнеров. Также в Риге множество университетов, где можно найти новые таланты.

В 2020 году была зарегистрирована компания SIA TheSoul Studio Latvia.

Юридически она принадлежит головному предприятию медиаимперии, расположенному на Кипре - TheSoul Publishing ltd. А в качестве конечных выгодополучателей указаны Марат Мухаметов и Павел Радаев.