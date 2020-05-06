Два метра друг от друга и не более 25 человек: как школьникам будут выдавать аттестаты

По его мнению, торжественные мероприятия в честь получения аттестата допустимы, однако на мероприятии не могут собираться более 25 человек и все должны соблюдать дистанцию в два метра.

В свою очередь праздновать школьникам придется дома с теми членами семьи, с которыми ученик живет вместе, добавил Цатлакс.

По его словам ученики 9 и 12 классов, а также ученики профшкол, которые проходят заключительные проверки, могут очно посещать консультации, в свою очередь остальные школьники на очные занятия в этом году не вернутся.

Руководитель VISC напомнил, что у 12 классов учебный процесс завершится 15 мая, а учебный год - 7 июля.

У учеников 9 классов учебный процесс завершится 29 мая, принимая во внимание отмену централизованных экзаменов, однако учебный год завершится 12 июня, чтобы школьники, которые этого пожелают, смогли бы сдать централизованный экзамен по латышскому языку в образовательной программе нацменьшинств.

У остальных классов учебный год завершится удаленно 29 мая.

На вопрос, не повлияет ли режим чрезвычайной ситуации на отпуска педагогов, Цатлакс отметил, что этого не произойдет, и педагогам по-прежнему полагается отпуск длиной восемь недель.

В свою очередь министр образования Илга Шуплинска ранее заявила, что выпускные с вечеринками в этом году, скорее всего, не пройдут. По ее мнению, речь может идти только о выдаче дипломов и торжественном фотографировании.

У министра здравоохранения Илзе Винькеле ранее по теме выпускных было куда более суровое мнение.

По ее мнению, "вечеринка девятого класса не стоит того, чтобы через три недели Юрий Перевощиков сказал бы "попраздновали и теперь все закрываем"".

"В этом случае можем проклинать и обвинять правительство и всех остальных политиков, складывать всех в одну кучу, но не правительство же придумало этот вирус", - отметила политик, напомнив, что условия, которые разрабатываются вместе с эпидемиологами, предусмотрены для безопасности общества.