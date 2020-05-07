Кучинскис: кризис Covid-19 облегчит внесение уточнений в налоговую систему

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо помочь всем.

По словам Кучинскиса, этот кризис показал налоговую систему такой, какая она есть, и теперь гораздо легче будет вносить в нее уточнения. Он добавил, что все же не назвал бы это налоговой реформой.

В то же время Кучинскис заявил, что предпринимательской среде нужно дать время отойти от кризиса и "не стоит пугать коммерсантов".