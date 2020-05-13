Согласовано электронно: в Дрейлини сдано в эксплуатацию уже третье жилое здание

В эксплуатацию сдано уже третье здание в будущем поселке из 16 многоквартирных жилых домов Dreilinga mājas. Это первый случай в строительной отрасли, когда полностью весь процесс планирования строительства и согласования строительного проекта был электронным.

ФОТО: Пресс-фото

Поправки в Закон о строительстве, позволяющие согласовывать документацию в электронной форме, обеспечили компании значительно более прозрачное, быстрое и удобное управление строительными процессами.

Поскольку наибольший интерес к этому проекту проявляют семьи, от двух уже завершенных зданий эта постройка отличается тем, что в нем есть только трех- и четырехкомнатные квартиры, площадью 62-92 кв.м.

ФОТО: Пресс-фото

На данный момент в проекте Dreilinga mājas завершено 116 квартир в двух домах trend и 50 квартир в новом доме comfort. В мае ожидается праздник стропил следующего дома trend, строительства которого планируется завершить летом. Еще один дом trend будет готов к концу года.

ФОТО: Пресс-фото