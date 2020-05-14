"Как глоток свежего воздуха". Гостиницы начали получать резервации от гостей из стран Балтии

"Это как первый глоток свежего воздуха", - сказал Пиннис, добавив, что пока интерес жителей соседних стран не велик, однако у гостиниц есть повод задумать о начале работы.

Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов рассказал, что первые гости из Литвы и Эстонии ожидаются уже в конце этой недели.

"Начнется инерция. Не будет такого, что откроют границы и к нам резко хлынет поток", - отметил он.

Напомним, с 15 мая Эстония, Латвия и Литва откроют друг для друга свои границы. По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, обязательства отбывать 14-дневный карантин для жителей стран Прибалтики не будет. В то же время жители, которые приедут из других стран, должны продолжать соблюдать 14 дней самоизоляции.