ФОТО: Пресс-фото

Качественная крыша – ценное долгосрочное капиталовложение в здание. Оно составляет лишь небольшую часть от общих расходов на строительство здания, однако именно крыша станет визитной карточкой здания, которая прослужит многие годы. Поэтому, выбирая кровельное покрытие, особенно важно выбрать качественные, проверенные и подходящие для латвийских климатических условий кровельные материалы.

Правильно выбранное кровельное покрытие будет радовать хозяина здания и через много лет, ведь крыша всё так же будет выполнять свои основные функции – защищать дом в любых погодных условиях.

НАДЁЖНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЛАТВИЙСКОГО КЛИМАТА!

Безасбестовый шифер ETERNIT – гофрированные листы волокнистого цемента – долговечное кровельное покрытие, подходящее для латвийского климата. Это кровельное покрытие производится на единственном заводе этого типа в странах Балтии – у наших соседей, в Литве. Это прочный, натуральный, долговечный и огнестойкий кровельный материал, хорошо вписывающийся как в городскую среду, так и в сельские пейзажи. Следует подчеркнуть, что это ещё и тихое кровельное покрытие, хорошо поглощающее различные шумы от атмосферных осадков.

Безасбестовый шифер, однозначно, является одним из наиболее популярных видов кровельных покрытий в Латвии. Частные дома, бани, навесы, большие жилые комплексы, общественные здания, производственные и сельскохозяйственные здания – такое кровельное покрытие подходит для этих и многих других строений, как возводящихся, так и проходящих реновацию.

ЭКОНОМИЧНОЕ И ВИЗУАЛЬНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ!

На латвийском рынке листы предлагаются в различных цветах, с пятиволновым (тип P75) и восьмиволновым (CB40) профилем, с уже обрезанными на заводе углами – полностью готовыми к монтажу. Для каждого здания можно выбрать профиль и длину листов, наиболее подходящие к архитектурному стилю соответствующего здания.

Более короткие листы с 5 волнами (GOTIKA и VILLA) подходят для частных домов и других крыш небольшого размера. В свою очередь, боле длинные листы с 8 волнами (KLASIKA, AGRO L, AGRO XL) подойдут для крыш более крупных зданий. В сельскохозяйственном секторе такие листы чаще всего сочетаются в кровле с прозрачными листами. Их легко монтировать вместе с листами из волокнистого цемента. Благодаря использованию прозрачных листов, через кровельное покрытие в здание попадает и естественный свет, что позволяет снизить потребление электроэнергии и создать благоприятный для животных микроклимат.

ФОТО: Пресс-фото

Монтаж всех листов довольно прост, главное – соблюдать монтажные инструкции. Однако, чтобы сделать монтаж крупных листов ещё более быстрым и безопасным, листы ETERNIT с 8 волнами дополняются особой технологией лент безопасности "Safety Strips".

Чаще всего клиенты выбирают этот материал потому, что он отличается очень хорошим соотношением цены и качества, лёгкостью монтажа и привлекательным гарантийным сроком.

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЫШИ

Чтобы обеспечить максимальную долговечность конструкции крыши, крышу необходимо класть в полной комплектации – со всеми оригинальными цементными аксессуарами, обеспечивающими защиту гребня, кромок крыши и углов фасада, о со всеми дополнительными элементами, элементами безопасности крыши, сточными системами и вентиляционными выходами. Для отделки ветрового короба также рекомендуется использовать долговечный, прочный и устойчивый к воздействию воды и мороза материал. Доски из волокнистого цемента CEDRAL обеспечивают всё вышесказанное, а кроме того они визуально привлекательны, легко монтируются и обрабатываются. В ходе эксплуатации эти доски не требуют особого ухода, и поэтому в долгосрочной перспективе не возникает дополнительных расходов на ремонт или перекраску, как это происходит в случае с традиционными деревянными досками. Обширная палитра цветов RAL позволяет легко сочетать ветровой короб с основными отделочными материалами – эстетично и практично!

Иногда клиентам кажется, что полная комплектация для крыши не обязательна, но в долгосрочной перспективе такое решение может привести к значительным дополнительным расходам – это очень важно для обеспечения длительной эксплуатации крыши и оптимального климата внутри помещений.

КАЧЕСТВЕННАЯ КРЫША – ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ МАТЕРИАЛ И СОБЛЮДАТЬ ИНСТРУКЦИИ!

Простейшие правила хранения листов можно найти на каждой палете гофрированных листов ETERNIT. Рекомендуется складывать их не более чем в два этажа. Если поверхность неровная – в один этаж. При погрузке листов их нельзя тащить – их нужно просто поднимать. Листы длиной более метра нужно поднимать вдвоём. Чтобы крыша не побелела, листы перед монтажом на крыше нельзя хранить на улице в строительной плёнке, так как в этом случае из листов не выделяется влага. Гофрированные листы прочны, но до монтажа их нужно хранить в месте, где есть достаточная вентиляция, чтобы листы "дышали" и выделяли конденсат, и на них не появлялось известковых пятен. При монтаже известковые пятна могут быть незаметны, но, когда листы будут уже на крыше и полностью высохнут, могут показаться белые пятна извёстки. Однако это всего лишь эстетическая проблема, которую можно легко решить, промыв листы водой с лимонной кислотой. Тем не менее, люди часто не читают эти инструкции, а потом обращаются за гарантийными консультациями, в ходе которых обычно и выясняется, что указания по хранению не были соблюдены.

РЕГИСТРИРУЙТЕ ГАРАНТИЮ!

На гофрированные листы ETERNIT предоставляется гарантия сроком на 30 лет – конечно, если крыша настилается с соблюдением всех указаний по монтажу. Учитывая длительный срок гарантии, из опыта следует, что документы на покупку могут потеряться, или выцвести за многие годы. Однако, если в ходе эксплуатации крыши хозяину здания покажется, что с крышей что-то не в порядке, без них не обойтись. Чтобы эти документы оставались доступны хозяину здания и спустя долгие годы, предприятие "ETERNIT BALTIC" предоставляет возможность зарегистрировать их в базе данных предприятия здесь. Необходимо заполнить специальную форму, приложив фотографию документа на покупку. Через пять рабочих дней будет получено подтверждение получения данных, и в дальнейшем они будут храниться в базе данных предприятия. И всё – о бумажных документах можно забыть!

ДОСТУПЕН ПО ВСЕЙ ЛАТВИИ!

Безасбестовый шифер ETERNIT в Латвии можно приобрести у официального представителя ETERNIT – на оптовой базе кровельных материалов VINTEKO, а также в лучших магазинах стройматериалов по всей Латвии. Чтобы получить расчёт стоимости крыши, смело высылайте нам проект здания или размеры крыши в электронном виде – профессиональные и опытные консультанты VINTEKO сделают расчёт крыши, порекомендуют наилучшее решение и обеспечат доставку по всей Латвии! Если кладёшь крышу, это надо делать с умом – так, чтобы она служила всю жизнь! Если КРЫША, то VINTEKO!