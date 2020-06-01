ФОТО: Пресс-фото

Крыши бывают разными и имеют различные эксплуатационные свойства. Выбирая кровельное покрытие, необходимо проанализировать все аспекты, влияющие на его выбор. В первую очередь, как правило, выбираются кровельные материалы, наиболее отвечающие вкусу хозяина здания. Исходя из этого, круг возможных кровельных покрытий сужается, принимая во внимание различные преимущества и недостатки конкретного материала.

Вдобавок к аргументам нужно учитывать различные нюансы – например, внешний вид кровельного материала, гарантию качества, подходит ли материал к стилю конкретного здания, имеющуюся / планируемую конструкцию крыши, цену за весь кровельный "пирог", эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе, простоту монтажа и т.д.

Один из главных факторов, которые надлежит учитывать для любых кровельных материалов, используемых на территории Латвии – они должны подходить для латвийских климатических условий. Они должны выдерживать воздействие нашей изменчивой погоды – солнца, ветра, мороза, дождя и других осадков.

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕВЕРНОГО КЛИМАТА!

Прочное, долговечное, натуральное, шумопоглощающее, надёжное, визуально привлекательное и подходящее для северного климата – всё это о бетонном черепичном кровельном покрытии BENDERS, которое производится в Швеции. Эта бетонная черепица прошла проверку временем – её производство берёт начало в 1960-ом году. На протяжении почти 60 лет опыта работы в индустрии, семейное предприятие BENDERS выросло до крупного многоотраслевого концерна, который, наряду со стабильным лидерством в производстве кровельных покрытий во всей Скандинавии, способен столь же успешно работать и в других областях – производство бетонной брусчатки, лестниц и фасадных материалов, застройка и т.д.

Цель семейного предприятия BENDERS с самого момента его основания осталась неизменной – быть крепким семейным предприятием, разрабатывающим, производящим и продающим конкурентоспособные продукты и услуги высокого качества в строительной и инженерно-технической областях. www.benders.lv

БЕТОННАЯ ЧЕРЕПИЦА – ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ АКЦЕНТ ЗДАНИЯ!

Обширный производственный опыт фирмы BENDERS и высокое качество продуктов шведского производства всё больше ценят и в Латвии. Именно поэтому это кровельное покрытие всё чаще можно видеть как на новых зданиях, так и на крышах зданий, прошедших реновацию. Сотрудничая с потребителями, профессиональными архитекторами, строителями и дизайнерами, завод BENDERS создаёт бетонную черепицу, которая не только функциональна, но и очень привлекательна. Кровельное покрытие – долгосрочное вложение, поэтому очень важно, чтобы после монтажа кровельного покрытия у владельца здания возникло то прекрасное, умиротворяющее чувство правильно сделанного выбора.

Бетонная черепица BENDERS предлагается в 3 различных профилях, с 4-мя различными видами обработки поверхности и в обширном спектре цветов. Выбор типа черепицы в большой мере обусловлен образом здания и вкусов его владельца.

PALEMA – классического вида двухволновая черепица, подходящая для всех типов крыш. Это наиболее популярный и востребованный тип черепицы в Скандинавии (а также в Латвии).

CARISMA – плоская черепица современного стиля. Современная плоская бетонная черепица с точными, выраженными линиями придаёт крыше особый и характерный вид. Она становится всё более популярной в Латвии, как и по всему миру.

EXKLUSIV – классическая S-образная, или одноволновая черепица с более высоким профилем. Её гофр особенно красиво выглядит на древних поместьях и других исторических зданиях.

Все продукты производятся согласно высочайшим стандартам качества и регулярно тестируются, чтобы клиент неизменно получал черепицу, которая будет служить ему многие и многие годы. На свои крыши полной комплектации фирма Benders даёт 30-летнюю гарантию, а бетонная черепица, доказавшая свои блестящие функциональные свойства, может служить и до 100 лет. Какую бы комбинацию форм, цветов и обработки поверхности Вы ни выбрали, фирма Benders гарантирует, что функциональность и дизайн крыши ещё долго будут радовать любого владельца здания, а также обеспечат прекрасную эксплуатацию на протяжении многих лет.

ФОТО: Пресс-фото

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

Визуально привлекательная и функциональная черепичная крыша от Benders повышает ценность здания – это долгосрочная инвестиция. Важно учитывать, что цену кровельного покрытия надлежит оценивать по длительности его эксплуатации. Например, купленная за более высокую цену крыша в долгосрочной перспективе (например, 30 лет) может оказаться значительно дешевле. Также необходимо учитывать общие расходы на строительство крыши – не всегда то, что обходится дешевле в расчёте на квадратный метр, действительно будет более выгодным. Нельзя забывать также и о расходах на вспомогательные материалы, конструкции крыши, монтаж и долгосрочное обслуживание. Крыша из бетонной черепицы особого ухода не требует. Она долго служит и достойно состаривается. Именно поэтому выбор такой крыши очень выгоден и экономически обоснован. Кроме того, преобладающий стереотип о том, что класть крышу из бетонной черепицы не стоит, так как она слишком тяжела, чаще всего ничем не обоснован. Исследования кровельных конструкций и их прочности приводят к выводу о том, что конструкция крыши вполне позволяет использовать в качестве кровельного материала бетонную черепицу.

Чтобы обеспечить максимальную долговечность крыши из бетонной черепицы от BENDERS, крышу нужно настилать в полной комплектации – со всеми соответствующими профилю бетонным аксессуарами и дополнительными элементами, элементами безопасности крыши, сточными системами и вентиляционными выходами. Иногда клиентам кажется, что это всего лишь мелочи, которые влекут за собой дополнительные расходы, однако они крайне важны как в ходе эксплуатации крыши, так и для обеспечения оптимального климата внутри здания.

ДОСТУПНА ПО ВСЕЙ ЛАТВИИ!

Бетонную черепицу BENDERS в Латвии можно приобрести у официального представителя BENDERS – на оптовой базе кровельных материалов VINTEKO, а также в лучших магазинах стройматериалов по всей Латвии. Чтобы получить расчёт стоимости крыши, смело высылайте нам проект здания или размеры крыши в электронном виде – профессиональные и опытные консультанты VINTEKO сделают расчёт крыши, порекомендуют наилучшее решение и обеспечат доставку по всей Латвии! Если кладёшь крышу, это надо делать с умом – так, чтобы она служила всю жизнь! Если КРЫША, то VINTEKO!