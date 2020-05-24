Георгиевская лента как результат успешной пиар-кампании

Символ был свободно заимствован у ленты, прикрепленной к ордену Святого Георгия - высшей награде военнослужащих в Российской империи. Легенда гласит, что цвета ленты символизируют порох и огонь.

Высшая военная награда Российской империи - крест Святого Юрия (Георгия). ФОТО: Wikimedia Commons

Георгиевские ленты в России повсюду, особенно за неделю до празднования Дня Победы - они выступают в качестве символа патриотизма и памяти о войне. За время президентства Владимира Путина эта ленточка стала одной из самых успешных историй в поиске объединяющего символа, связывающего современную поддержку страны с ролью Советского Союза в свержении нацизма.

Однако до 2005 года ленточку редко использовали в качестве символа, связанного с войной. Орденом Святого Георгия не награждали ни во время Первой мировой войны, ни во время Второй мировой войны, так как он был ликвидирован после коммунистической революции и восстановлен лишь в 2000 году.

Однако на современном уровне роль и значение Георгиевской ленточки в обществе была восстановлена ​​благодаря успешной пиар-кампании российского информационного агентства РИА "Новости", когда руководителю проекта Наталье Лосевой предложили придумать сувенир, который хорошо бы сочетался с домашней страницей онлайн-проекта, где собирались семейные воспоминания о войне.

"Мы не придумали его из ничего. Мы использовали похожую комбинацию цветов и похожий контекст. Вместе эти факторы вызвали естественную реакцию в обществе", - сказала Лосева в интервью в 2014 году.

Сначала, в 2005 году, ленты раздавали студенты-волонтеры, но вскоре акция получила поддержку со стороны правительства, которое начало распространять ленты не только по всей России, но и за ее пределами. До 2014 года было роздано более 100 000 000 ленточек. Авторы колонок РИА "Новости" утверждают, что их народной кампании удалось создать объединяющий символ российской идентичности - сделать то, что другим не удалось.

"Лента, которая символизирует триумф в войне и память, стала успешной там, где провалились символы Дня независимости и многие другие - она ​​объединила русских", - написало агентство РИА "Новости" в 2007 году.

Ленточки очень быстро приобрели и политическое значение.

Либеральный журналист Олег Кашин писал, что русские националисты носили эти ленты уже во время протестов в Эстонии в 2007 году, когда эстонское правительство объявило, что хочет убрать советский военный мемориал с центральной площади.

"Той весной участники протеста тоже надевали ленты, и это был значительный эпизод трансформации ленточки в символ конкретной политической партии и мнения", - писал Кашин в 2014 году, когда символ начал вызывать споры после использования его на востоке Украины.

"Лента была символом памяти, но вдруг стала символом государства, а затем и символом лояльности к авторитаризму", - добавил Кашин.

Ходили слухи, что лента была создана как контроверсальный символ Оранжевой революции в Украине 2004 года, однако они не выглядят слишком убедительными. Тем не менее позже, когда полки русских либералов, националистов и других активистов собрались под символом белой ленты для протеста, некоторые стали презентовать Георгиевскую ленту как оппозицию Белой ленте.

Создательница ленты Лосева призналась, что ей всегда было некомфортно использовать ее в качестве политического символа, особенно после того, как сепаратисты в Украине разгуливали в оранжево-черном окрасе, выражая свою лояльность по отношению к Москве.

"Сейчас эта лента стихийно используется против отдельной части Украины и власти Майдана (центральная площадь в Киеве, где проходили масштабные акции протеста). Я не уверена, хорошо ли так политизировать символы и знаки", - отметила Лосева.

Теперь самые большие вопросы, связанные с Георгиевской лентой, довольно практичны, а именно: как ее правильно использовать и носить. Некоторые говорят, например, что ленту не следует обвязывать вокруг автомобильных антенн или сумок, потому что там она может быстро истрепаться. Другие утверждают, что ее нужно складывать петлей или квадратом и подвешивать на одежду как можно ближе к сердцу. При этом официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что носит Георгиевскую ленту прикрепленной к своей сумке уже восемь лет и не хочет, чтобы кто-нибудь учил его, где и как ее носить сейчас.