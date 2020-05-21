В Риге открылись два новых магазина Maxima

Maxima Latvija в четверг, 21 мая, открывает два новых магазина, в которые инвестировано более 10 миллионов евро. Это Maxima XX на ул. Русова, 1 у здания Службы государственных доходов и Maxima X на ул. Миера. Об этом RUS.TVNET сообщили в компании.