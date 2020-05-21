В Риге открылись два новых магазина Maxima

Maxima Latvija в четверг, 21 мая, открывает два новых магазина, в которые инвестировано более 10 миллионов евро. Это Maxima XX на ул. Русова, 1 у здания Службы государственных доходов и Maxima X на ул. Миера. Об этом RUS.TVNET сообщили в компании.
В новый магазин Maxima XX в Межапарке, на ул. Русова, 1, строительство которого длилось девять месяцев, инвестировано 8,2 млн евро. С открытием этих новых магазинов создано также 53 новых рабочих места.
В магазин Maxima X на ул. Миера, 90 в течение пяти месяцев строительства инвестировано более 291 тыс. евро. Полностью перестроены помещения площадью 280 кв.м для нужд магазина, из которых 195 кв.м занимает торговый зал.
Магазин Maxima XX в Межапарке, на ул. Русова, 1, общая площадь которого составляет 3318 м2, построен полностью заново.
Во время строительных работ расширен перекресток ул. Русова и Кишэзера, чтобы сообщение было более удобным и быстрым. У здания построена просторная автостоянка, а для радости и спортивного духа покупателей – площадка для активного отдыха.