"Вечные" киоски-путешественники в Плявниеках от сноса удерживает лишь пандемия

За последние десятилетия облик спальных районов Риги изменился очень сильно - детские площадки наконец стали детскими площадками, рощи превратились в парки, а торговые центры и супермаркеты практически окончательно вытеснили рынки и стихийные скопления "бабулек с букетами и носками". Однако иногда на глаза попадаются и торговые места, глядя на которые поневоле вспоминается самое начало двадцать первого века. Да что там говорить, конец двадцатого! Одно из таких мест находится в микрорайоне Плявниеки, недалеко от торгового центра Sahara и Лубанского рынка.
После развала Советского Союза Лубанский рынок пережил стремительный рост и вышел далеко за пределы официальной торговой площади - много лет там торговали с рук продуктами с сомнительным сроком годности, цветами, вязаными носками, прочитанными книгами, домашней утварью и вообще всем, что можно продать. С ходом времени уличные торговцы постепенно исчезли, да и сам рынок значительно сдал позиции, уступив часть территории для строительства супермаркета Lild. Однако одна частица некогда разросшегося рынка сохранилась за его пределами - речь идет о цветочных киосках на улице А. Сахарова.
Безобразие и антисанитария
Несмотря на то, что за годы существования киосков большинство местных жителей к ним привыкли, находятся и те, кто не может смириться со столь выбивающейся из общего вида картиной. В редакцию RUS.TVNET обратилась читательница, которая пожаловалась на внешний вид киосков и антисанитарию, царящую в них. По словам женщины, вид у торговых точек безобразный, а торговцы часто работают в состоянии алкогольного опьянения:
"Меня они просто раздражают, извиняюсь. С коляской мимо гуляю, вид безобразный. Видно, что антисанитария полная. Торговцы стоят пьяные часто, неприятно с детьми".
Женщина отмечает, что таким постройкам не место в родном районе, их нужно снести или хотя бы привести в нормальный вид, отремонтировать, провести все необходимые для обеспечения гигиены коммуникации. Для этого она даже обратилась в Рижскую стройуправу, однако киоски так и стоят на месте, а продавцы продолжают свою деятельность.
За комментариями в Рижскую стройуправу обратился и RUS.TVNET. Оказалось, что киоски установлены... незаконно!
Как рассказал порталу представитель Рижского городского строительного управления Эрик Бутанс, ранее стройуправа действительно уже дважды получала жалобы на постройки по адресу Андрея Сахарова, 3, в Риге.
"В первый раз управление исследовало территорию 1 марта 2019 года, в итоге было констатировано незаконное размещение и эксплуатация цветочных киосков. 8 марта 2019 года арендатору земельного участка - предприятию VIKA UN PARTNERI - было подготовлено и передано заключение, в котором требовалось незамедлительно прекратить эксплуатацию киосков и в течение трех месяцев после вступления решения в силу предотвратить последствия самовольного строительства.
25 января 2020 года было проведено повторное исследование территории, в рамках которого было констатировано, что рядом с тротуаром вдоль улицы Андрея Сахарова по-прежнему размещены четыре цветочных киоска, находящиеся в эксплуатации, - таким образом,
было обнаружено, что арендатор не выполнил требование стройуправы и не предотвратил последствия самовольного строительства",
- сообщил Бутанс.
Тот случай, когда пандемия - на руку торговцам
Продолжают работать киоски и сейчас, продавцы находятся на своих местах и сворачиваться не собираются. На это пока не может повлиять и стройуправа, и виной тому - коронавирус!
"Закон о деятельности госучреждений во время режима чрезвычайной ситуации, связанной с распространением Covid-19, предусматривает, что исполнение административного акта, инициированного до объявления чрезвычайной ситуации, приостанавливается на время режима чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, указанных в параграфах 2 и 3 статьи 360.
Принимая во внимание вышесказанное, строительный совет примет решение о применении к арендатору принудительного денежного взыскания, предусмотренного в статье 370 Закона об административном процессе, после прекращения режима чрезвычайной ситуации", - рассказал RUS.TVNET Бутанс.
Таким образом, киоски проработают минимум до окончания режима ЧС, а что будет дальше - на совести арендатора киосков, владельца земли и ответственных служб.
Цветы раздора
В то время как отдельные жители жалуются на внешний вид киосков, других эти торговые места вполне устраивают.
Абсолютное большинство опрошенных неподалеку от киосков жителей Плявниеков утверждают, что киоски им не мешают, более того - это излюбленное место покупки цветов.
В частности, как рассказал порталу Алексей, он приобретает в этих киосках цветы уже более 20 лет, знаком с продавцами, которые уже знают его вкусы и всегда подскажут, что лучше выбрать.
То же самое заявил и Александр: "Я всегда хожу туда за цветами. Сколько себя помню, покупаю там, если лень ехать в центр или на базу".
Регулярно там покупает цветы для своей супруги и пенсионер Янис. Впрочем, по его словам, в сезон их все-таки выгоднее покупать у бабушек, которые обычно стоят возле супермаркетов.
О том, законна ли вообще торговля в данном месте и платятся ли все налоги, люди и не задумываются - раз киоски открыты и работают, значит все должно быть в порядке.
Киоски-путешественники
За годы существования киосков произошло многое - менялась власть в городе, сменилась валюта, мир перешел на безналичные расчеты, Интернет появился даже в чайниках.
Киоски же смогли пережить и самое смертельное событие, которое только может произойти в жизни маленькой торговой точки - строительство на ее месте торгового центра.
В то время как новые стройки массово уничтожали небольшие магазины, бывшие стоянки, деревья и зеленые насаждения, четыре "советских" киоска практически безболезненно перенесли строительство нового здания, запланированного на их месте.
Сейчас, когда даже для остекления балкона в квартире многоэтажки необходимы разрешение и проект, это кажется невероятным, но вместо того, чтобы снести киоски ради нового строительства, их просто передвинули на сотню метров в сторону.
В итоге стройка началась по плану, а киоски продолжили свою работу.
Судя по всему, "миграция" киосков прошла незаметно для Рижской стройуправы, которая обратила внимание на незаконность постройки лишь в 2019 году, и то после жалоб жителей.
На самом деле киоски стоят на этом месте уже очень долго - по словам опрошенных RUS.TVNET продавцов, они переехали около шести лет назад, однако видеозаписи тех времен свидетельствуют о другом - здесь они находились уже в 2012 году.
Впрочем, в 2010 году они еще были на старом месте - на сотню метров в сторону.
Сколько же они простояли до "переезда", не могут сказать и сами продавцы. Все, что они могут сказать - "очень долго". Примерно такие же слова звучат и из уст жителей. Кто-то называет срок в 20 лет, кто-то - в 25 и даже 30. Учитывая законность постройки, точную дату их возведения, наверное, не сможет назвать никто. Компания-арендатор была зарегистрирована 15 лет назад. Жители уверены - киоски старше.
Что будет дальше?
Согласно требованию стройуправы, после завершения в Латвии режима чрезвычайной ситуации арендатору все-таки придется заплатить штраф и что-то сделать с киосками. Или снести, или же все-таки легализовать, благоустроить и довести до ума. Второй вариант был бы и наиболее благоприятным для жителей: те, кому не нравится вид, смогут порадоваться наведением красоты, а все остальные смогут продолжить покупать цветы любимым людям в излюбленном месте.
Однако, учитывая тот факт, что арендатор игнорировал предыдущие требования управления, он может пустить все на самотек и сейчас. Тогда проблему придется решать более радикальным способом. И тут уже в выигрышном положении не окажется никто.
Стоит отметить, что предприятие VIKA UN PARTNERI было зарегистрировано в 2005 году. На 7 мая 2020 года у него зафиксирован налоговый долг в размере 206 евро.
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