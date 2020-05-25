"Вечные" киоски-путешественники в Плявниеках от сноса удерживает лишь пандемия

Принимая во внимание вышесказанное, строительный совет примет решение о применении к арендатору принудительного денежного взыскания, предусмотренного в статье 370 Закона об административном процессе, после прекращения режима чрезвычайной ситуации", - рассказал RUS.TVNET Бутанс.

Таким образом, киоски проработают минимум до окончания режима ЧС, а что будет дальше - на совести арендатора киосков, владельца земли и ответственных служб.

Цветы раздора

ФОТО: Читатель TVNET

В то время как отдельные жители жалуются на внешний вид киосков, других эти торговые места вполне устраивают.

Абсолютное большинство опрошенных неподалеку от киосков жителей Плявниеков утверждают, что киоски им не мешают, более того - это излюбленное место покупки цветов.

В частности, как рассказал порталу Алексей, он приобретает в этих киосках цветы уже более 20 лет, знаком с продавцами, которые уже знают его вкусы и всегда подскажут, что лучше выбрать.

То же самое заявил и Александр: "Я всегда хожу туда за цветами. Сколько себя помню, покупаю там, если лень ехать в центр или на базу".

Регулярно там покупает цветы для своей супруги и пенсионер Янис. Впрочем, по его словам, в сезон их все-таки выгоднее покупать у бабушек, которые обычно стоят возле супермаркетов.

О том, законна ли вообще торговля в данном месте и платятся ли все налоги, люди и не задумываются - раз киоски открыты и работают, значит все должно быть в порядке.

Киоски-путешественники

ФОТО: скриншот Google Maps

За годы существования киосков произошло многое - менялась власть в городе, сменилась валюта, мир перешел на безналичные расчеты, Интернет появился даже в чайниках.

Киоски же смогли пережить и самое смертельное событие, которое только может произойти в жизни маленькой торговой точки - строительство на ее месте торгового центра.

В то время как новые стройки массово уничтожали небольшие магазины, бывшие стоянки, деревья и зеленые насаждения, четыре "советских" киоска практически безболезненно перенесли строительство нового здания, запланированного на их месте.

Сейчас, когда даже для остекления балкона в квартире многоэтажки необходимы разрешение и проект, это кажется невероятным, но вместо того, чтобы снести киоски ради нового строительства, их просто передвинули на сотню метров в сторону.

В итоге стройка началась по плану, а киоски продолжили свою работу.

Судя по всему, "миграция" киосков прошла незаметно для Рижской стройуправы, которая обратила внимание на незаконность постройки лишь в 2019 году, и то после жалоб жителей.

На самом деле киоски стоят на этом месте уже очень долго - по словам опрошенных RUS.TVNET продавцов, они переехали около шести лет назад, однако видеозаписи тех времен свидетельствуют о другом - здесь они находились уже в 2012 году.

Впрочем, в 2010 году они еще были на старом месте - на сотню метров в сторону.

Сколько же они простояли до "переезда", не могут сказать и сами продавцы. Все, что они могут сказать - "очень долго". Примерно такие же слова звучат и из уст жителей. Кто-то называет срок в 20 лет, кто-то - в 25 и даже 30. Учитывая законность постройки, точную дату их возведения, наверное, не сможет назвать никто. Компания-арендатор была зарегистрирована 15 лет назад. Жители уверены - киоски старше.

Что будет дальше?

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Согласно требованию стройуправы, после завершения в Латвии режима чрезвычайной ситуации арендатору все-таки придется заплатить штраф и что-то сделать с киосками. Или снести, или же все-таки легализовать, благоустроить и довести до ума. Второй вариант был бы и наиболее благоприятным для жителей: те, кому не нравится вид, смогут порадоваться наведением красоты, а все остальные смогут продолжить покупать цветы любимым людям в излюбленном месте.

Однако, учитывая тот факт, что арендатор игнорировал предыдущие требования управления, он может пустить все на самотек и сейчас. Тогда проблему придется решать более радикальным способом. И тут уже в выигрышном положении не окажется никто.

Стоит отметить, что предприятие VIKA UN PARTNERI было зарегистрировано в 2005 году. На 7 мая 2020 года у него зафиксирован налоговый долг в размере 206 евро.