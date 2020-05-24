Служебный конфликт в СГД дошел до министра: что происходит?

В передаче отметили, что Кнокс, который не обладает опытом следователя и знаниями уголовного права, по решению Яунземе вдруг стал следователем Налогово-таможенной полиции.

На новой должности ему дали расследовать сразу шесть уголовных процессов, рассказал он.

В передаче напомнили, что ранее Яунземе несколько раз отказала Кноксу начать дисциплинарные дела против высоких должностных лиц СГД. Вместо этого фактически наказание понес сам Кнокс, которого против его воли перевели в другой отдел.

Теперь начальник Кнокса - это лицо, ответственность которого он просил оценить, но Яунземе дело не открыла, отметили в передаче.

В Министерстве финансов начата проверка решений Яунземе. Сообщается, что министр финансов Янис Рейрс издал распоряжение начать служебную проверку, обоснованно ли Иева Яунземе оберегала должностные лица от дисциплинарных дел.

"Я попросил руководителя службы письменно проинформировать о ситуации (..), и я после получения жалобы попросил начать служебную проверку. Оценивая предварительно, я не доволен сложившейся ситуацией", - заявил министр.

В рамках проверки будет оценено как решение Яунземе не начинать дисциплинарные дела, так и решение ротировать Кнокса.