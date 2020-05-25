"В мае тенденция остановилась". Перевощиков назвал количество активных случаев Covid-19

Если установленные ограничения будут соблюдаться, специалисты надеются, что количество отдельных случаев продолжит снижаться и далее, так как Covid-19 в настоящее время не сильно распространен в обществе.

Согласно данным SPKC, в апреле количество зараженных Covid-19 в Латвии стало постепенно уменьшаться, однако в мае эта тенденция остановилась, и в последние недели количество активных случаев заболевания составляет около 300.

Тем не менее, по прогнозам Перевощикова, уменьшаться будет и количество активных случаев.

Он отметил, что с учетом того, что в выборочном порядке обследуются постояльцы и работники центров социальной опеки, выявляются отдельные случаи, как в центре социальной опеки Mārsnēni. В этом центре было выявлено почти 50 инфицированных Covid-19, что в настоящее время составляет существенную часть общего числа активных случаев заболевания.