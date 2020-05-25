В этом выпуске:

Киев, Харьков и Днепр открыли метро.

Подмосковье опровергает нехватку лекарств и нарушение трудовых условий в госпитале "Крокус Экспо". В нашем расследовании говорится о получении госконтракта без тендера.

Суд по делу "Сети" возобновили.

Протесты в Беларуси, несмотря на коронавирус. В стране идет предвыборная кампания. Оппозиция выводит людей на улицы.

Украина ослабила карантин

С понедельника в Киеве снова заработало метро. Но с условием соблюдения ряда противоэпидемических мер. Пускают в подземку только в маске, нужно соблюдать расстояние полтора метра между пассажирами, а в случае скопления людей станции будут закрывать на вход.

Вновь ожившее после двух месяцев простоя киевское метро встречает своих пассажиров информационными плакатами.

Теперь сюда входить можно только в масках. Правда, резиновые перчатки – на усмотрение пассажиров. Да и дистанция между ними должна быть минимум полтора метра. Таковы новые правила пропуска людей в Киевский метрополитен.

Разметка с напоминанием о необходимости соблюдать дистанцию на платформе, у касс и турникетов. Но чтобы избежать столпотворения, людей просят оплачивать проезд бесконтактными картами. На входе полиция измеряет температуру. Тех, кто пытается пройти без маски, просят ее надеть, однако таких – единицы.

Вагоны почти пустые. Даже сидеть в них можно, соблюдая дистанцию. Но людей и на центральных станциях негусто. Все поверхности на станциях и в вагонах дезинфицируют каждые три часа.

До карантина киевским метро ежедневно пользовались около полутора миллионов человек. На восстановление прежнего пассажиропотока руководство подземки не рассчитывает. Но обещает: в случае его увеличения скопления людей будут избегать.

Пока же киевлян призывают воздержаться от поездок без особой необходимости.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 25.05.2020

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