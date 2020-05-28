Присоединение FKTK к Банку Латвии: работу могут потерять около 30 человек

При присоединении Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) к Банку Латвии работу могут потерять около 30 человек, заявила председатель FKTK Санта Пургайле в интервью передаче LTV Rīta panorāma.
По ее словам, после анализа возможного присоединения FKTK к Банку Латвии был сделан вывод, что риски существуют, но они управляемы, а выгода от этого решения будет большой.
"С использованием общих ресурсов мы можем эффективнее наблюдать и реагировать на различные кризисные ситуации, способствовать финансовой стабильности, мы безусловно сможем больше думать о развитии рынка финансов и капитала", - заявила Пургайле.
В числе плюсов она назвала также экономию административных ресурсов, добавив, что начиная с третьего года экономия могла бы составить около 1,6 млн евро.
Пургайле отметила, что увольнение сотрудников не является первоочередной целью в контексте объединения, однако, по начальным подсчетам, в результате присоединения FKTK к Банку Латвии работы могли бы лишиться около 30 человек.
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