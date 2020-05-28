Журнал Ir: в "деле Swedbank" замешано и некое лицо, у которого есть контакты с политиками

Более пристальное внимание мерам внутреннего контроля банк стал уделять после того, как в 2016 году Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) оштрафовала Swedbank на 1,3 млн евро за нарушения, которые заключались в недостаточном контроле, направленном на предотвращение отмывания денег.

Внимание привлекли процессы в находящемся в Старой Риге филиале, где за короткий промежуток времени отдельные сотрудники произвели обмены крупных сумм, которые в то же время не превышали порога, который требует идентификации личности клиента.

В начале 2017 года, после выявления этих обстоятельств, банк прекратил трудовые отношения с девятью сотрудниками, которые допустили проведение таких операций.

Конкретных данных о том, сколько денег неопознанный клиент и его помощники смогли обменять за эти годы, нет, однако нельзя исключать того, что подобным образом каждый год обменивались десятки миллионов евро.

Сотрудники должны были выяснять происхождение средств, однако они этого не делали, нарушая процедуры.

Трудно обнаружить легальное экономическое обоснование подобных сделок, поэтому можно предположить, что процесс обмены валюты мог быть одним из звеньев цепи отмывания денег.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении журнала Ir, загадочным господином, который обменивал миллионы, может быть Юрис Милтиньш.

Он сам категорически это отрицает. В базах публичных данных о Милтиньше доступно мало информации. Он не был должностным лицом или предпринимателем, если не считать участие в управлении жилищным кооперативом в центре Риги.

В то же время у Милтиньша хорошие контакты с политиками Сейма, он годами играет в парламентской футбольной команде. При этом сам он никогда депутатом Сейма не был.

Депутат от "Согласия" Виталий Орлов поясняет, что Милтиньш просто очень любит футбол, и он обычно заменял депутатов, которые по каким-то причинам не могли явиться на игру.