С 1 июня граждане 16 стран смогут въезжать в Эстонию без отбывания карантина

Как сказал ERR министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, на карантине должны будут оставаться приехавшие в Эстонию из Швеции, Бельгии, Португалии, Мальты, Люксембурга, Италии, Испании, Нидерландов и Дании, а также люди, приехавшие из не входящих в Шенгенскую зону Великобритании и Ирландии.